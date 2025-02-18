Самый тонкий смартфон Apple – 'одноглазый' iPhone 17 Air показали на фото

Похоже, устройство получит камеру в стиле Google Pixel, а толщина корпуса составит всего 5,5 мм в самой тонкой точке.

Джон Проссер, автор YouTube-канала Front Page Tech, опубликовал рендеры iPhone 17 Air. Инсайдер уверен, что ультратонкая модели, которую Apple, по слухам, представит осенью этого года, будет именно такой.

Инсайдеры сходятся в одном: Apple проведет серьезные изменения в дизайне будущих моделей. Pro-модели должны получить массивный прямоугольный блок камеры, тогда как в модели Air будет использоваться горизонтальный блок камер как у актуальных моделей Google Pixel.

По словам Проссера, он недавно видел iPhone 17 Air в таком дизайне вживую. Устройство будет иметь рекордно малую толщину – всего 5,5 мм в самом тонком месте. Это примерно на 30% тоньше, чем у iPhone 16, толщина которого составляет 7,8 мм.

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Стремление к рекордной тонкости произведет к изменениям в конструкции и функциональности смартфона. Рендеры демонстрируют, что с левой стороны панели находится всего одна задняя камера. Микрофон и вспышка "уедут" на правый край.

Сравнение iPhone 17 Pro/Pro Max и iPhone 17 Air:

Презентация новых iPhone по традиции должна состояться в сентябре. До того момента на просторах интернета появится еще множество утечек о дизайне и новых функциях устройств.

Основным соперником iPhone 17 Air должен стать Galaxy S25 Edge, который, как ожидается, дебютирует уже в мае. Смартфон будет толще, чем iPhone 17 Air, но Samsung, в отличие от Apple, не планирует жертвовать техническими характеристиками.

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