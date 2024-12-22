Смартфон будет толще, чем iPhone 17 Air, но Samsung, в отличие от Apple, не планирует жертвовать техническими характеристиками.

Линейка флагманских смартфонов Samsung радикально не менялась уже три года – с момента, когда Galaxy Note 21 заменил Galaxy S22. К 2025 году компания, по сообщению инсайдеров, выпустит не три, а целых четыре смартфона серии Galaxy S25. Новинкой станет модель Galaxy S25 Slim.

Портал GSMArena, сославшись на инсайдера под ником Gadgetsdata, раскрыл ключевые параметры Galaxy S25 Slim, который благодаря тонкому корпусу будет конкурировать с iPhone 17 Slim/Air. Но, в отличие от Apple, Samsung ни на какие компромиссы не пойдет.

Galaxy S25 Slim будет полноценным флагманским смартфоном без всяких "но". За производительность будет отвечать топовый чип Snapdragon 8 Elite. Аппарат также получит в меру крупный 6,66-дюймовый дисплей, а емкость аккумулятора окажется в диапазоне от 4700 до 5000 мАч.

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Кроме того, Galaxy S25 Slim получит "Ultra-камеру: с главным модулем HP5 на 200 Мп, шириком JN5 на 50 Мп и телеобъективом JN5 с 3,5-кратным зумом без потери качества. iPhone 17 Air ожидается всего с одной камерой.

Толщина Galaxy S25 Slim ожидается в пределах 6-6,9 миллиметров. По этому показателю он должен обойти рекордсмена Galaxy S6, который был 6,8 мм в толщину. Для сравнения, S24, S24+ и S24 Ultra имеют толщину 7,6 мм, 7,7 мм и 8,6 мм соответственно.

Премьера линейки Samsung Galaxy S25 ожидается 22 января 2025 года, но Galaxy S25 Slim выйдет позже, вероятно, во втором квартале 2025 года. То есть примерно в, то же время, что и новый Galaxy S25 FE.

Меж тем продолжает появляться информация о новых смартфонах Samsung Galaxy S25. Все модели получат процессор Snapdragon 8 Elite, увеличенный объем ОЗУ, а Galaxy S25 Ultra сможет похвастаться самой тонкой рамкой экрана в мире.

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