Samsung скоро выпустит Galaxy S25 Edge: каким будет самый тонкий смартфон бренда

Премьера четвертого смартфона линейки Galaxy S25 ожидается в мае-июне.

Корейская компания Samsung в начале 2025-го официально подтвердила запуск новой "супертонкой" модели – Galaxy S25 Edge. Все подробности о ней пока что держит в секрете, но инсайдеры уже знают детали о габаритах, камере и прочих компонентах.

Устройство действительно будет очень тонким – в самом тонком месте толщина S25 Edge составит всего 5,84 мм. А так называемые "черные полосы" на экране будут толщиной 1,32 мм. Новинка станет самим тонким смартфоном Samsung в истории.

Обратной стороной медали станет аккумулятор с небольшой емкостью. Galaxy S25 Edge должен выйти с батарейкой на 3900 мАч – на 100 мАч меньше, чем у обычного Galaxy S25. Смартфону также приписывают двойную заднюю камеру с главным 200-МП датчиком HP2. Пару ему составит 12-Мп ультраширик.

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Также сообщается, что новинка получит дисплей на 6,7 дюйма, 12 ГБайт ОЗУ, защитное стекло Gorilla Glass Victus 2, алюминиевую раму и поддержку Wi-Fi 7. Смартфону также приписывают поддержку проводной зарядки на 25 Вт.

Когда Galaxy S25 Edge представят официально и когда его можно будет купить – неизвестно. Некоторые инсайдеры указывают на май 2025 года. Ожидается, что тонкая модель будет дешевле Galaxy S25 Ultra, но дороже Galaxy S25+.

Исследование, проведенное аналитиками показало, что Samsung Galaxy A15 5G был самым продаваемым Android-смартфонов в 2024 году. Это бюджетная модель, которая предлагает AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и пять лет поддержки безопасности. В Украине она продается за ~7000 грн.

По слухам, осенью-зимой 2025 Samsung представит свой первый смартфон с тройным экраном. В разложенном состоянии размер устройства составит 9,96-дюйма – это почти на 30% больше, чем 7,6-дюймовая панель Galaxy Z Fold 6.

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