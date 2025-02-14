Инсайдеры сходятся в одном: Apple готовит серьезные изменения в дизайн будущих моделей.

Осень Apple должна представить следующее поколение номерных iPhone. Известный "яблочный" инсайдер Джон Проссер утверждает, что компания работает над новым дизайном iPhone 17 Pro и 17 Pro Max.

Впервые в своей истории iPhone получит массивный прямоугольный блок камеры, хотя треугольная компоновка объективов останется. А вот вспышка и LiDAR "уедут" на правый край.

Проссер рассказал, что рендеры воссозданы по данным надежных источников, кроме того источник утверждает, что лично видел устройство, Возможно, новые флагманы Apple действительно будут выглядеть как-то так:

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О радикальном обновлении дизайна "прошек", ранее уже упоминали другие источники. Например, Digital Chat Station, авторитетный инсайдер из Китая, говорил, что прототипы iPhone 17 Pro выглядят примерно так же. Есть шанс, что Apple действительно готовит изменения в блоке камер.

По слухам, ультратонкий iPhone 17 Air также получит похожую горизонтальную панель сзади, но всего одну камеру.

До выхода серии iPhone 17 остается еще по меньшей мере семь месяцев, но в сети уже накопилось достаточно слухов о главных смартфонах 2025 года. Одну и ту же информацию повторяют несколько инсайдеров – вероятность, что прогнозы сбудутся, довольно высока.

Ожидается, что с выходом iPhone 17 крупно обновятся камеры, в том числе "селфи", а базовые модели наконец перейдут на 120-герцовые экраны. Есть еще одна причина дождаться iPhone 2025 года – это загадочный iPhone Air.

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