Microsoft запустила своего ИИ-помощника в Telegram: как пользоваться

Функциональность сервиса охватывает широкий спектр запросов, но пока только текстовых.

Корпорация Microsoft сообщила, что ее чат-бот Copilot, работающий на базе искусственного интеллект, стал доступен в мессенджере Telegram. Он использует самую продвинутую большую языковую модель OpenAI, GPT-4 Turbo.

Пока пользователям доступна бета-версия с ограничением – до 30 запросов в сутки. Чтобы воспользоваться ботом, нужно проследовать по ссылке и пройти процедуру верификации. Сервис потребует подтвердить мобильный номер.

ИИ-помощник Copilot предназначен для выполнения разнообразных задач и ответов на вопросы пользователей непосредственно в приложении. Например, бота можно попросить составить список хороших фильмов или сериалов, дать рецепт вкусного торта, написать или отредактировать письмо и многое другое.

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В текущей версии "телеграмный" Copilot поддерживает только текстовые запросы, тогда как в мобильном клиенте и веб-версии можно использовать текстовые, голосовые и фото-запросы.

По сути, Microsoft Copilot – единственный способ бесплатно общаться с GPT-4, поскольку текущая бесплатная версия ChatGPT по-прежнему основана на GPT-3.5 с довольно жесткими ограничениями, которая уступает Copilot в многих задачах.

В мае 2023 года Microsoft объявила о запуске Copilot для своих сервисов. ИИ-помощник доступен онлайн, а также встроен в Windows 11, поисковую систему Bing, Microsoft 365 и браузер Edge. В будущем Microsoft начнет встраивать ИИ-помощника в свои игры.

Как уже рассказывал УНИАН, Apple требует от Telegram заблокировать украинцам доступ к некоторым пророссийским каналам. Впрочем, блокировка если и произойдет, то для пользователей iPhone с украинскими SIM-картами, заявили в компании.

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