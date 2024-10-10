Всего ожидаемых изменений десять. Например, появится возможность прикреплять к сообщениям медиафайлы уже после отправки.

В ближайшее время в Telegram появится сразу 10 новых функций. Скорее всего, они будут доступны с выходом следующего обновления, которое запланировано на начало ноября. Подробнее о нововведениях рассказал Павел Дуров в своем Telegram-канале.

Например, в Telegram можно будет просматривать, когда было отредактировано сообщение. Сейчас у пользователей есть возможность узнать, когда собеседник отправил сообщение или когда участники чата просмотрели его. Теперь юзеры увидят, когда отправитель внес какие-либо правки в текст.

Кроме того, у юзеров наконец будет возможность добавлять медиафайлы к сообщению уже после его отправки. Ранее редактированию поддавался только сам текст послания, а прикрепить медиафайлы к уже существующему было нельзя.

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Также в Telegram появится 3 новые функции, связанные с хэштегами, и 5 улучшений для подарков. Напомним, виртуальные подарки появились в мессенджере в октябрьском обновлении. Они представляют собой анимированные изображения с текстовыми поздравлениями.

Ранее Дуров заявлял, что Telegram планирует создать свой аналог Youtube: видеохостинг планируют "вшить" в базовое приложение. По задумке, плеер должен будет работать как с видеороликами, так и с аудиодорожками.

Как писал УНИАН, после освобождения из-под ареста Павел Дуров признал, что Telegram неидеален и пообещал перевести модерацию платформы "из области критики в область похвалы". В частности, из Telegram исчезла скандальная функция "Люди рядом".

Также, согласно новым правилам, мессенджер будет раскрывать соответствующим органам власти IP-адреса и номера телефонов нарушителей. СМИ пишут, что арест Дурова "беспрецедентно" изменил поведение администрации Telegram.

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