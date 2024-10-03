Также наблюдаются проблемы со звонками.

В работе популярного мессенджера Telegram зафиксировали сбой. Пользователи жалуются на не прогружающиеся медиа и сообщения в чатах и группах, также наблюдаются проблемы со звонками.

Сервис Downdetector подтверждает наличие проблем с Telegram. Первые жалобы на работу начали поступать около 14:00.

К слову, это уже второй массовый сбой в работе мессенджера за неделю – ранее проблема была зафиксирована 1 октября.

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Telegram меняет политику после ареста Дурова

Как писал УНИАН, после освобождения из-под ареста Павел Дуров признал, что Telegram неидеален и пообещал перевести модерацию платформы "из области критики в область похвалы".

К примеру, из Telegram исчезла скандальная функция "Люди рядом". Эта фича позволяла искать находящихся поблизости, а также локальные группы и чаты. Но у нее "были проблемы с ботами и мошенниками", Также администрация мессенджера отключила загрузку новых медиафайлов в "Телеграфе".

Французские СМИ рассказывают, что арест Дурова "беспрецедентно" изменил поведение администрации Telegram. Так, по всей Франции и не только начали возобновлять старые дела, которые в прошлом пришлось приостановить из-за несговорчивости мессенджера.

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