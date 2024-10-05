Видеохостинг планируют "вшить" в базовое приложение.

Мессенджер Telegram намерен запустить собственный видеохостинг наподобие Youtube. Администрация платформы даже объявила конкурс на создание видеоплеера, который можно интегрировать в приложение.

"Telegram объявляет новый конкурс для разработчиков под iOS. Призовой фонд: 50 000$. Срок сдачи работ: 25 октября, 23:59 по дубайскому времени (UTC+4). Объявление итогов: ноябрь 2024", – говорится в сообщении.

По задумке, плеер должен будет работать как с видеороликами, так и с аудиодорожками. Ожидается, что сперва новую функцию добавят в приложение Telegram для устройств на iOS. Позднее она появится на устройствах с Android и компьютерах.

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Как писал УНИАН, видеохостинг YouTube решил увеличить продолжительность роликов в разделе Shorts. С 15 октября авторы контента смогут записывать и публиковать "шортсы" длительностью до 3 минут вместо 1 минуты сейчас.

Также мы рассказывали, что в YouTube вместе с лайками появилась кнопка "Хайп". В чем-то она напоминает "Тренды", но сосредоточена на небольших каналах и на том, что люди рекомендуют, а не просто смотрят.

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