Telegram крупно обновился – в мессенджере появились подарки и не только

Чтобы все функции заработали, нужно обновить мобильный клиент до актуальной версии в Google Play или App Store.

Разработчики Telegram выпустили большое обновление мессенджера для Android и iOS. Апдейт добавляет несколько интересных возможностей для пользователей, включая анонсированные ранее виртуальные подарки.

Теперь пользователи могут дарить друг другу не только Telegram Premium, но и виртуальные подарки, которые выглядят как анимированные изображения с текстовыми поздравлениями. Они оцениваются во внутренней валюте Telegram Stars.

Еще интересный момент: подарки можно отправлять анонимно. Получатель узнает, от кого подарок, но ваше имя не будет видно остальным, даже если подарок будет отображен в профиле.

Видео дня

Среди других нововведений: поддержка прямых трансляций в режиме RTMP в версии для Android, обновленные видеочаты на iOS, больше опций для жалоб на контент в публичных чатах и каналах. Вместе с этим Telegram запустил новую платформу для отправки кодов, которая позволяет любому бизнесу верифицировать номера клиентов.

Обновленный Telegram 11.2 уже доступен для установки – чтобы все функции заработали, нужно обновить приложение до актуальной версии в Google Play или App Store, а также Windows и macOS.

Ранее стало известно, что Telegram планирует создать свой аналог Youtube: видеохостинг планируют "вшить" в базовое приложение. По задумке, плеер должен будет работать как с видеороликами, так и с аудиодорожками.

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