По всей Франции начали возобновлять старые дела, которые пришлось приостановить из-за несговорчивости мессенджера в прошлом.

После временного ареста основателя Telegram Павла Дурова администрация мессенджера начала активно сотрудничать с французскими правоохранителями. Об этом сообщает издание Liberation.

"До сих пор молчаливая [администрация] службы обмена сообщениями внезапно начала отвечать на юридические запросы, после того как ее босса арестовали. Несколько расследований полиции и жандармерии касаются, в частности, преступлений, связанных с детьми", - говорится в публикации.

Газета называет "беспрецедентным" изменение в поведении админстрации Telegram. По данным издания, мессенджер изменил стратегию своего взаимодействия с французскими властями сразу после ареста Дурова во Франции, то есть в субботу 24 августа. В частности, платформа ответила на запросы Управления по делам несовершеннолетних Национальной полиции и жандармерии в нескольких уголовных расследованиях, предоставив информацию, которая, вероятно, поможет идентифицировать некоторых подозреваемых в совершении преступлений против детей.

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"Двери действительно открываются", - заявила изданию руководитель отдела киберпреступлений парижской прокуратуры Иоганна Брус.

По данным издания, сейчас, когда Telegram пошел на сотрудничество, по всей Франции начали возобновлять старые расследования, которые пришлось приостановить в прошлом. Но не только во Франции.

"Мы действительно заметили, что с недавних пор Telegram стал более склонен сотрудничать с системой правосудия", - сообщили Libération в федеральной прокуратуре Бельгии.

Арест Павла Дурова: последние новости

Как писал УНИАН, после освобождения из-под ареста Дуров рассказал, как изменится Telegram и какие функции уберут из мессенджера. Основатель мессенджера пообещал перевести модерацию на платформе "из сферы критики в сферу похвалы".

Кроме того, Дуров признал, что Telegram неидеален. При этом он пожаловался, что французские власти имели множество способов связаться с ним, "чтобы попросить о помощи", но выбрали арест.

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