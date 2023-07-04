А тем временем до презентации новых айфонов остается чуть больше двух месяцев.

Как минимум двум из четырех новых Айфонов достанется корпус в цвете, который Apple еще ни разу не использовала для своих продуктов. Ресурс 9to5Mac поделился свежими данными о цветах линейки iPhone 15.

По данным источник, Apple намерена выпустить флагманские модели в малиновом цвете, а более дешевые iPhone 15 и 15 Plus – в зеленом.

Отмечается, что малиновая расцветка будет "чуть светлее, чем темно-фиолетовый цвет iPhone 14 Pro, но все равно довольно глубокой". Что касается зеленого цвета, то он будет близок к таковому в iPhone 11 и iPhone 12. Эти устройства были доступны в мятно-зеленом цвете, но цвет не появился в линейках iPhone 13 и iPhone 14.

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Аpple часто тестирует несколько различных цветов для своих смартфонов перед их выпуском. Ранее также упоминались светло-голубой и розовый оттенок в качестве возможных цветовых вариантов для моделей iPhone 15 начального уровня.

К какому решению пришла компания, узнаем точно на презентацию iPhone 15 в сентябре. По слухам, Pro-модели будут изготовлены из титана, поэтому их расцветки могут выглядеть особенно интересно. Apple уже несколько лет использует титан в своих смарт-часах Watch, но со смартфонами это будет новым вызовом для компании.

Меж тем сразу несколько источников сообщают, что нас ждет самое дорогое поколение айфонов в истории. В частности, модели Pro могут подорожать на 200 долларов. Последнее такое кардинальное изменение цен было в 2017-м, когда был представлен iPhone X за $999.

Также есть вероятность, что выход более дешевых iPhone 15 в этом году задержится. Все из-за перехода этих моделей на 48-Мп камеру, поэтому есть риск задержки в производстве из-за проблем с поставками.

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