От смартфона ждут перископический телеобъектив с зумом 5X или 6X.

В 2023 году Apple поднимет цену на самую дорогую версию iPhone 15 – Pro Max. Напомним, текущая модель того же уровня (14 Pro Max) стоит в США от 1099 долларов (~40 000 грн).

Об этом сообщает издание MacRumors, ссылаясь на известного инсайдера Джеффа Пу. При этом, согласно источнику, остальные модели останутся с прежними прайсами.

Слухи о том, что iPhone 15 Pro Max станет самым дорогим айфоном в истории, ходят с конца прошлого года. Помимо большей батареи и дисплея, ожидается, что iPhone 15 Pro Max будет иметь одно существенное отличие от 15 Pro – это перископический объектив с зумом 5X или 6X. Актуальные модели iPhone способны только на трехкратный зум.

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Перископические камеры уже успешно применяются в Android-смартфонах Например, такой модуль устанавливается во флагманы линейки Galaxy. С их помощью Samsung обеспечивает смартфонам возможность оптического приближения изображений без потери качества.

Также информатор подтвердил, что новые айфоны поступят в массовое производство в августе, так что презентация iPhone 15, по традиции, состоится в сентябре.

По мере приближения осенней презентации Apple о новых смартфонах появляется все больше информации. Ранее стало известно, что все модели iPhone 15 получат увеличенные батареи. Так что время работы смартфонов без подзарядки должно быть очень приличным.

Также была информация, что iPhone 15 Pro и iPhone 15 выйдут в трех новых цветах – малиновом, мятно-зеленом и светло-голубом. Портал 9to5Mac визуализировал, как это может выглядеть.

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