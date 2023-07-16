В сети появились фотографии линейки Phone 15 / Источник: Weibo

У всех iPhone 15 будут тонкие и симметричные рамки экрана, но у "прошек" они будут все-таки потоньше, чем у базовых iPhone 15. Также все новые смартфоны Apple этого года получат динамический вырез Dynamic Island

Это подтверждают опубликованные в сети фотографии защитных стекол всех смартфонов линейки iPhone 15, а также свежие рендеры, созданные на основе последних утечек.

О том, что интерактивный вырез, появившийся впервые в iPhone 14 Pro и iPhone 14 Max, будет использован во всех моделях iPhone 15, говорил аналитик Росс Янг еще в 2022 году. Новый снимок в очередной раз подтверждает эти данные. 

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Источник: Weibo

Если судить по новому фото стекол "прошки" получат чуть более тонкие рамки, чем базовые iPhone 15.  Как ожидается, рамка нового флагмана Apple будет шириной всего 1,55 мм по кругу – это рекорд среди всех смартфонов на рынке. Пока рекорд за Xiaomi 13 с 1,81 мм.

Изменения в дизайне будут сопровождаться обновленным "железом". Уже подтверждено, что iPhone 15 Pro и 15 Pro будут работать на новеньком процессоре Apple A17 Bionic, тогда как младшие версии останутся с прошлогодним, но все еще мощным A16 Bionic. Объем оперативной памяти при этом увеличится с 6 до 8 гигабайт.

У всех яблочных смартфонов также увеличится емкость аккумуляторов, если верить последней утечке. Также iPhone 2023 года выйдут с разъемом USB-C. которого ранее никогда не было в смартфонах Apple.

Меж тем сразу несколько источников сообщают, что нас ждет самое дорогое поколение айфонов в истории. В частности, модели Pro могут подорожать на 200 долларов. Последнее такое кардинальное изменение цен было в 2017-м, когда был представлен iPhone X за $999. До презентации линейки iPhone 15 остается меньше двух месяцев.

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