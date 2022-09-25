Продажи iPhone 14 оказались на 70% меньше, чем у iPhone 13 за аналогичный период.

Продажи обычных iPhone 14 по итогам первой недели с запуска упали на 70% в сравнение с аналогичным периодом iPhone предыдущей серии. Людям нужны только iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max – их продажи, наоборот, выросли на 56%.

Об этом сообщают китайские СМИ со ссылкой на данные платформы мониторинга электронной коммерции Sandalwood.

Что касается самой популярной версии у стандартной модели iPhone 14, то это вариант с накопителем на 128 ГБ. В случае с остальными моделями покупатели предпочитают версии, которые оснащены 256 или 512 ГБ флеш-памяти.

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Эти данные подтверждают ранние сообщения о том, что базовый iPhone 14 оказался никому не нужен. А это, напомним, самая дешевая модель в линейке новых айфонов – цены на нее стартуют от $799. Была даже информация, что из-за маленького спроса Apple реорганизует сразу пять производственных линий на заводе Foxconn – крупнейшего сборщика айфонов.

Также аналитики предполагают, что перенесенный на октябрь iPhone 14 Plus может ждать еще более катастрофичный старт, поскольку она является копией iPhone 14, но с большим 6,7-дюймовым экраном. При этом ценник на нее стартует уже от $899.

Почему обычные iPhone 14 никому не нужны

Причин, почему так получилось, можно назвать сразу несколько. Одна из них – отсутствие значимых отличий между iPhone 13 и 14. У "четырнадцатки" все та же "челка", дисплей с частотой 60 Гц и даже прошлогодний процессор A15 Bionic.

В то же время топовые iPhone 14 Pro предлагают куда больше: новый процессор A16 Bionic, Dynamic Island, частоту обновления экрана от 1 до 120 Гц, а также режим Always On Display. Еще и "завезли" новую камеру на 48 мегапикселей и традиционные обещания невероятных результатов ее работы.

Также Apple зачем-то оставила в продаже базовые iPhone 13 (но при этом убрала "прошки"), в итоге они просто сожрали долю iPhone 14.

А меж тем купертиновцы готовятся к своей второй в 2022 осенней презентации, которая пройдет в конце октября. На ней покажут новые айпады, "маки" и макбуки.

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