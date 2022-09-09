В iPhone 14 яблочная корпорация впервые с 2020-го года увеличила количество оперативки.

Apple никогда официально не афиширует объем оперативной памяти в своих айфонах, но из года в год эту информацию находят в приложении Xcode для разработчиков.

Как пишет портал MacRumors, в iPhone 14 яблочная корпорация впервые с 2020-го года увеличила количество оперативки – во всех четырех моделях теперь 6 ГБ.

При этом тип памяти все еще неизвестен. По данным некоторых инсайдеров, в iPhone 14 Pro и 14 Pro Max установлен более скоростной LPDDR5, а в iPhone 14 и 14 Plus – LPDDR4X.

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Напомним, что в прошлом и позапрошлом годах 6 ГБ ОЗУ было только у "прошек", тогда как базовым айфонам приходилось довольствоваться 4 ГБ памяти. Таким образом увеличенный объем оперативной памяти стал, пожалуй, одним из ключевых отличий новинки от предшественника.

Коротко о новеньких iPhone 14

Презентация iPhone 14 состоялась вечером 7 сентября. Apple снова разделила модели iPhone на "обычный" и Pro-версию, и mini среди них нет.

iPhone 14 Pro и 14 Pro Max получили новый интерактивный вырез, частоту обновления экрана от 1 до 120 Гц и долгожданный режим Always On Display, который повсеместно встречается в Android-смартфонах. Основная камера теперь на 48 Мп, а внутри стоит новый процессор A16 Bionic.

Обычные iPhone 14 по сути представляют собой слегка улучшенные iPhone 13: у смартфонов все та же "челка", дисплей с частотой 60 Гц и даже прошлогодний процессор A15 Bionic, но с дополнительным графическим ядром – производительность выросла на 18%.

Из общего у всех 4-х моделей: поддержка спутниковой связи для сообщений в экстренных ситуациях, а также отсутствие слота для SIM-карты. В новых смартфонах от Apple "симки" будут виртуальные.

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