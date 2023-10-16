Штраф является репутационным ударом для компании американского миллиардера Илона Маска.

Австралийский регулятор оштрафовал социальную сеть Илона Маска X (Twitter) на 386 тысяч долларов за отказ сотрудничать с расследованием по жестокому обращению с детьми.

Как сообщает Reuters, комиссия по электронной безопасности оштрафовала X, заявив, что она не ответила на вопросы о материалах жестокого обращения с детьми на платформе и методах, которые она использовала для их обнаружения.

Отмечается, что несмотря на небольшой размер, штраф является репутационным ударом для компании, которая наблюдала постоянное падение доходов, поскольку рекламодатели сокращали расходы на платформу, которая прекратила модерацию большинства контента и восстановила тысячи запрещенных учетных записей.

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В соответствии с австралийскими законами, вступившими в силу в 2021 году, регулирующий орган может заставить интернет-компании предоставлять информацию о своих методах безопасности в интернете, иначе им грозит штраф. Если X откажется платить штраф, регулятор может подать на компанию в суд.

Кроме того, в Европейский Союз недавно заявили, что расследуют X на предмет возможного нарушения его новых технологических правил после того, как платформу обвинили в неспособности сдержать дезинформацию о нападении ХАМАС на Израиль.

Политика Илона Маска в Х - последние новости

В сентябре американский миллиардер Илон Маск заявил, что команда, которая работала в компании Х и отвечала за сдерживание дезинформации во время выборов, была уволена. Это произошло через два дня после того, как цифровой руководитель ЕС выделил X как онлайн-платформу с наибольшим количеством дезинформации.

Позже стало известно, что соцсеть X Илона Маска, больше не показывает заголовки статей, опубликованных на платформе. Вместо этого там отображается только главное изображение статьи и домен, на который она ссылается. По словам Маска, такое решение как бы "значительно улучшит эстетику" платформы.

В октябре сообщалось, что Илон Маск стал главным врагом европейского общества после нападения ХАМАС на Израиль. Тогда социальная сеть X активно наполнялась ужасными изображениями, политически мотивированной ложью, а также террористической пропагандой, которые, по мнению властей, нарушают как политику соцсети, так и законы ЕС.

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