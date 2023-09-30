Это заявление было сделано после того, как глава ЕС по цифровым технологиям Вера Юрова раскритиковала компанию социальных сетей за безудержную ложь на ее платформе.

Илон Маск, владелец X (ранее Twitter), заявил, что глобальная команда, работавшая над сдерживанием дезинформации во время выборов, была уволена - всего через два дня после того, как цифровой руководитель ЕС выделил ее как онлайн-платформу с наибольшим количеством лжи.

Отвечая на сообщения о сокращениях, технический магнат сказал на X: "О, вы имеете в виду команду "честности выборов", которая подрывала честность выборов? Да, они ушли".

На этой неделе были уволены несколько ирландских сотрудников, работавших в команде по предотвращению угроз, включая старшего менеджера Аарона Родерикса. Однако Родерикс добился постановления суда о прекращении дисциплинарных мер из-за того, что ему якобы нравились твиты с критикой компании.

Видео дня

Компания под руководством Маска вышла из Хартии Европейской комиссии по борьбе с дезинформацией в конце мая после того, как провалила первое испытание.

X должен соблюдать правила ЕС в отношении контента, закон о цифровых услугах (DSA), который требует от крупных технологических платформ с более чем 45 миллионами пользователей из ЕС для снижения рисков кампаний по дезинформации. Несоблюдение свода правил может привести к огромным штрафам в размере до 6 процентов мирового годового дохода компаний.

Обвинение соцсети X в дезинформации

Вице-президент Евросоюза Вера Юрова на этой неделе предупредила, что исследование, проведенное при поддержке ЕС, показало, что X стала платформой с наибольшим количеством сообщений, содержащих дезинформацию или ложь.

Юрова также призвала технологические компании подготовиться к многочисленным национальным и европейским выборам в ближайшие месяцы, особенно с учетом "особенно серьезного" риска того, что Россия попытается вмешаться в них. В субботу в Словакии пройдут парламентские выборы. Польша, Люксембург и Нидерланды также отправится на выборы в ближайшие недели.

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