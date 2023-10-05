По словам миллиардера, такое решение "значительно улучшит эстетику" платформы.

Соцсеть Twitter (X) Илона Маска, больше не показывает заголовки статей, опубликованных на платформе, - вместо этого показывается только главное изображение статьи и домен, на который она ссылается.

Как сообщает издание The Verge, можно увидеть различия между новой версией предварительного просмотра ссылок в приложении X для iOS и старой версией в интернете. "Это изменение, хотя и очень раздражает, не стало абсолютным сюрпризом. В августе Fortune сообщила, что это изменение находится в стадии разработки, а владелец X Илон Маск подтвердил, что переход "исходит непосредственно от меня" и "значительно улучшит эстетику", говорится в сообщении.

Маск недавно призвал пользователей публиковать больше контента непосредственно на X, чтобы повысить вовлеченность платформы.

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Он отметил, что алгоритм платформы "пытается оптимизировать время, затрачиваемое на X", что "ссылки не привлекают столько внимания" и что "лучше всего публиковать на этой платформе контент в длинной форме".

Издание отмечает, что удаление заголовков затрудняет использование X, поскольку сообщения не так легко анализировать с первого взгляда. Поэтому, такое изменение может не привести к тому, что люди будут публиковать контент чаще, как надеется Маск.

Платформа Х - последние новости

30 сентября Илон Маск заявил, что глобальная команда, которая работала над сдерживанием дезинформации во время выборов, была уволена. Это произошло всего через два дня после того, как цифровой руководитель ЕС выделил X как онлайн-платформу с наибольшим количеством лжи.

3 октября стало известно, что против компании X Corp. был подан иск в Федеральный суд Флориды со стороны юридической маркетинговой компании. Она утверждала, что новое название социальной сети Илона Маска нарушает права на ее товарный знак, включающий букву "x".

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