Власти собирают доказательства против соцсети Х.

Илон Маск стал главным врагом европейского общества после нападения ХАМАС на Израиль. Социальная сеть X была наводнена жуткими изображениями, политически мотивированной ложью и террористической пропагандой, которые, по мнению властей, нарушают как политику соцсети, так и законы Европейского союза.

Издание Politico пишет, что теперь Маску грозят санкции, в том числе крупные штрафы, поскольку чиновники в Брюсселе начинают сбор доказательств для подготовки к официальному расследованию о нарушении соцсети X правил Европейского союза. К критике присоединились власти Великобритании и Германии.

Эта борьба представляет собой серьезное испытание для всех сторон. Маск будет пытаться отбиться от любых утверждений о том, что он не смог стать ответственным владельцем социальной сети, ранее известной как Twitter, и при этом сохранить свою приверженность свободе слова. ЕС хочет показать, что Закон о цифровых услугах (DSA) имеет свои "зубы".

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Тьерри Бретон, европейский комиссар, отвечающий за правила использования социальных сетей, потребовал от компании Маска объяснить, почему на сайте X широко распространены графические изображения и дезинформация о ближневосточном кризисе.

"Я настоятельно прошу вас обеспечить быстрый, точный и полный ответ на этот запрос в течение ближайших 24 часов", - написал Бретон на сайте X. "Мы включим ваш ответ в наше оценочное досье по соблюдению вами DSA", - заявил Бретон, который также написал Марку Цукербергу из Meta, чтобы напомнить ему о его обязательствах в соответствии с европейскими правилами. "Я напоминаю вам, что после начала потенциального расследования и выявления несоответствия требованиям могут быть наложены штрафные санкции, которые могут достигать 6% от общей выручки компании".

В ответ на это Линда Яккарино, исполнительный директор X, направила Бретону письмо, в котором рассказала о том, как гигант социальных сетей отреагировал на продолжающийся ближневосточный конфликт. Речь идет об удалении или маркировке потенциально вредного контента, сотрудничестве с правоохранительными органами и добавлении в сообщения так называемых "заметок сообщества", то есть проверки фактов с помощью сообщества.

Накаливание обстановки в Х началось не с атак ХАМАС. С тех пор как Маск приобрел платформу, он подвергается критике за неспособность остановить распространение языка вражды в Интернете.

Компания X сократила штат сотрудников, занимающихся модерацией контента, в духе поощрения свободы слова; отказалась от поддержанного Брюсселем обязательства по борьбе с иностранным цифровым вмешательством; изменила алгоритмы социальных сетей таким образом, чтобы зачастую сомнительный контент продвигался выше проверенных материалов от новостных организаций и политиков.

Маск ответил на это насмешками и нападками на своих недоброжелателей. Но последние события, связанные с контентом, очевидно, подстрекающим к терроризму и восхваляющим его, позволяют с уверенностью утверждать, что X станет одной из первых компаний, в отношении которой будет проведено расследование в соответствии с правилами ЕС.

В ответ на требование Бретона Маск попросил французского комиссара рассказать о том, как компания X потенциально нарушила европейские правила в отношении контента.

"Наша политика заключается в том, чтобы все было открыто и прозрачно", - добавил он.

В Великобритании Мишель Донелан, министр цифровых технологий страны, также встретилась с руководителями социальных сетей, чтобы обсудить, как их компании борются с разжиганием ненависти в Интернете.

Пропаганда в соцсети Х - последние новости

После покупки соцсети Twitter, которая теперь называется X, Илон Маск начал внедрять реформы. Так, синюю галочку может получить любой, кто заплатит 8 долларов в месяц.

В марта журналисты провели расследование, которое показало, что Twitter не борется с российской и китайской пропагандой. Из компании уволили команду, которая занималась модерацией контента.

В апреле Twitter и вовсе снял ограничения с аккаунтов Кремля, що развязало руки российским пропагандистам. После чего охват и влияние российских аккаунтов возросли.

Позже стало известно, что против компании X Corp. подали иск в Федеральный суд Флориды из-за нарушения прав на товарный знак, включающий букву "Х".

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