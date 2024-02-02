Подобное устройство в конечном итоге может заменить 8,3-дюймовый iPad mini.

В настоящий момент компания Apple активно работает над технологией складных экранов в своих устройствах. Готовится как складной iPhone, так и iPad. Однако первый такой девайс дебютирует на рынке не раньше 2026 года.

Корейское издание The Elec рассказало, что Samsung Display и LG Display уже вовсю отправляют в Apple образцы 7-ми и 8-дюймовых складных панелей, однако внутри самой компании пока не могут решить, будет ли это iPad или большой iPhone. Предполагается, что в конечном итоге такое устройство заменит 8,3-дюймовый iPad mini.

По словам источника, Apple, Samsung Display и LG Display имеют "разные представления" о характеристиках потенциальной новинки. Речь о складной крышке панели и концепции шарниров, которая лежит в основе механизма гаджета. Причина разногласий связана с противоположными суждениями относительно долговечности и надежности продукции.

Видео дня

Сообщается также, что Apple ведет разработку складного устройства с диагональю дисплея в 20,5 дюймов, которое, как ожидается, будет выпущено позже, чем 7-8-дюймовый девайс. Предполагается, что речь идет о MacBook с гибким дисплеем и без привычной клавиатуры.

Ранее стало известно, что яблочная компания разрабатывает гибкий iPhone с "самовосстанавливающимся" экраном. В качестве примера того, как экран будет лечить сам себя, в патенте был упомянут эффект памяти в некоторых матрасах и подушках.

А меж тем Apple готовится к первой презентации в 2024 году, которая пройдет в конце марта. На ней покажут новые планшеты и ноутбуки. Среди них – iPad Pro, который получит самый масштабный апгрейд за последние 5 лет.

Также до конца года выйдут новые iPhone 16 с ИИ-фишками, юбилейные Apple Watch, которые обещают стать по-настоящему революционными часами и бюджетный MacBook "для всех".

Вас также могут заинтересовать новости: