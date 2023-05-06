По словам источника, компания передумала устанавливать в свои смартфоны сенсорные кнопки.

Похоже, следующее поколение iPhone все-таки не получит одно из ожидаемых крупных обновлений, которое им активно приписывали в последнее время. Согласно свежим данным, iPhone 15 Pro и 15 Pro Max останутся с традиционными физическими кнопками регулировки громкости вместо сенсорных.

Об этом сообщает портал MacRumors со ссылкой на компанию Cirrus Logic, которая поставляет компоненты для работы Taptic Engine для iPhone, Apple Watch и Mac.

Руководство компании в письме акционерам сообщило, что продукт, который она ранее упоминала как запланированный на осень 2023 года, "больше не ожидается на рынке, как планировалось". Разработку либо отменили вовсе, либо отложили на долгое время, но в ближайшее время сенсорных кнопок точно ждать не стоит.

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Слухи о появлении сенсорных кнопок в iPhone 15 активно циркулируют в сети в последние месяцы: известный аналитик Apple Минг-Чи Куо ранее указывал на их наличие, основываясь на анализе основных поставщиков деталей Apple. Однако позже Куо упомянул, что компания отказалась от этой идеи "из-за технических проблем на массовом производстве".

Зато в следующем поколении смартфонов Apple рычажок беззвучного режима с большой долей вероятности уйдет в прошлое – на смену придет сенсорная клавиша. По слухам, на нее можно будет назначать выполнение разных действие, как это уже возможно в Apple Watch Ultra.

В Европе могут запретить продажи iPhone 15

На фоне упорно циркулирующих слухов относительно того, что Apple собирается ограничить скорость работы "неродных" зарядок USB-C в новых iPhone, власти Европы уже пригрозили компании запретом на продажу смартфонов в странах ЕС за реализацию подобной идеи.

Комиссар ЕС лично отправил Apple письмо, в котором указал на то, что ограничение взаимодействия с зарядными устройствами будет "неприемлемым". И напомнил, что устройства, не соответствующие требованиям единого зарядного устройства, не будут допущены на рынок ЕС.

Инсайдеры утверждают, что Apple работает над собственным вариантом USB-C, вследствие чего уже имеющиеся у пользователей кабели USB-C могут оказаться несовместимыми (или частично совместимыми) с айфонами. Как минимум, это отразится на пропускной способности и скорости зарядки.

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