Apple использовала переключатель звуковых режимов на всех моделях iPhone с момента выхода первой версии в 2007 году.

Портал 9to5Mac опубликовал качественные рендеры iPhone 15 Pro и Max, созданные на основе последних слухов и утечек. Обе новинки получат программируемую кнопку вместо переключателя звуковых режимов, который был абсолютно во всех моделях смартфонов Apple, начиная с самой первой.

Ранее предполагалось, что флагманские Айфоны 2023 года получат сенсорные кнопки с тактильной обратной связью вместо классической "механики". Позже инсайдеры заявили, что Apple столкнулась с непредвиденными сложностями в реализации проекта, и решила придержать его до релиза iPhone 16 в 2024 году.

Если верить опубликованным рендерам, новые "прошки" сохранят классические элементы регулировки громкости, а вот фирменный переключатель звуковых режимов ("Звонок/Бесшумно") превратится в многофункциональную кнопку.

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На ней можно будет назначить действие по желанию, как это уже возможно в Apple Watch Ultra – например, запуск камеры, создание скриншота или видеозапись экрана. В то же время базовая и "плюсовая" модели iPhone 15 останутся со старым переключателем.

На рендерах также видны закругленные углы корпуса и сверхтонкие рамки дисплея. Как ожидается, рамка нового флагмана Apple будет шириной всего 1,55 мм. Для сравнения, у нынешнего лидера Xiaomi 13 этот показатель равен 1,81 мм

В обычных iPhone 15 тоже будут изогнутые рамки, но их толщина в сравнении с прошлым поколением не изменится. Диагонали экранов останутся тех же размеров, как в линейке iPhone 14.

Линейка iPhone 15 будет представлена уже в сентябре. По словам источников, нас ждем самое дорогое поколение айфонов в истории бренда. Все из-за того, что компании придется переложить на потребителей расходы за апгрейд.

Ожидается, что помимо новой кнопки, версии iPhone 15 с приставкой Pro сменят стальную раму на титановую, обзаведутся перископическим объективом камеры, а также получат еще больше памяти и более быстрый USB-C.

Стандартные модели – 15 и 15 Plus – скорее всего, не подорожают. Уже точно известно, что они получат интерактивный вырез Dynamic Island и новую 48-Мп камеру.

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