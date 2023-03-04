Но коснется новшество только флагманских моделей iPhone 15 Pro и 15 Pro Max.

Многочисленные слухи указывают на существенные изменения в дизайне новеньких айфонов, выпуск которых ожидается в сентябре этого года. Так, смартфоны Apple лишатся фирменного переключателя режимов и получат единую "качельку" регулировки громкости.

Об этом со ссылкой на техноблогера ZoneOfTech сообщает портал MacRumors. Источник подтвердил свои слова чертежами, полученными от некого производителя аксессуаров для айфонов. По его словам, в том, что новую линейку iPhone ждут такие новшества, он уверен на "все 100%".

Отмечается, что беззвучный режим в новых айфонах будет включаться при помощи новой кнопки, а не классического физического переключателя, который уже давно стал фирменной особенностью айфонов.

Видео дня

Источник при это подчеркнул, что коснется новшество только флагманских моделей iPhone 15 Pro и 15 Pro Max – в младших моделях по-прежнему останутся две механические кнопки и не ожидается никаких изменений.

Что прямо сейчас известно про iPhone 15

Презентация линейки iPhone 15 состоится в сентябре 2023 года. Apple уже официально подтвердила, что все будущие айфоны, начиная с iPhone 15, перейдут с Lightning на USB-C. В ближайшие годы компания также постепенно переведет на единый разъем наушники AirPods и аксессуары для Mac.

Если верить инсайдерской информации, все смартфоны iPhone 15 сохранят экраны тех же размеров, что используются сейчас. При этом ожидается возвращение к формам линейки iPhone 11 – старшие модели получат изогнутые к тыльной крышке грани и более тонкие рамки вокруг дисплея.

Также ожидается, что Apple заменит версию Pro Max в линейке iPhone 15 на флагманскую модель с приставкой Ultra. Такой айфон получит более производительный процессор, оптический 10x-зум и улучшенную селфи-камеру. Вдобавок он станет первым "титановым" айфоном, слухи о котором ходят уже несколько лет.

Вас также могут заинтересовать новости: