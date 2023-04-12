Новые сенсорные кнопки, скорее всего, будут перенесены на модели iPhone 2024 года.

Похоже, iPhone 15 Pro и 15 Pro Max не получат одно из ожидаемых крупных обновлений, которое им активно приписывали в последнее время. Согласно свежим данным, смартфоны не получат твердотельные сенсорные боковые кнопки взамен обычных.

Минг-Чи Куо, один из самых авторитетных аналитиков в мире Apple, сообщил, что Apple пока отказалась от этой идеи из-за технических проблем на массовом производстве.

Таким образом, в этом поколении айфонов мы не увидим сенсорных кнопок по типу кнопки "Домой" в iPhone SE, тактильная отдача которых обеспечивается при помощи встроенных движков Taptic Engine. Однако пока неясно, будет ли объединенная качелька регулировки громкости, как в большинстве современных Android-смартфонов, или же Apple разделит отверстие на два привычных по прошлым моделям.

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По данным Мин-Чи, новые сенсорные кнопки могут быть перенесены на модели iPhone 2024 года, чтобы дать Apple больше времени для создания необходимых деталей.

Ранее сообщалось, что вместо переключателя звука флагманские модели iPhone 15 Pro и 15 Pro Max получат кнопку действия, как на Apple Watch Ultra. Предполагается, что пользователь сможет сам выбрать действие по ее нажатию: например, запуск камеры или фонарика.

Грядущему айфону приписывают цену в 100 тысяч гривен

Как пишут китайские СМИ, осенью 2023 года Apple представит самый дорогой смартфон в своей истории. Стоимость iPhone 15 Ultra с титановым корпусом якобы составит около 20 тыс. юаней (~105 тыс. грн.).

Ожидается, что эта модель предложит перископную телекамеру, двойную селфи-камеру и титановую заднюю панель с загнутыми гранями, аналогичной той, которая стоит в Apple Watch Ultra. Также эта модель получит в два раза больше встроенной памяти, то есть начальная версия стартует сразу с 256 ГБ.

Ранее несколько источников уже подтвердили, что в 2023 году Apple планирует выпустить флагманский Айфон под новым названием и с уникальными фишками. Он, скорее всего, станет пятой моделью в линейке и будет называться iPhone 15 Ultra.

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