Помимо очевидных айфонов, купертиновцы готовят массовые обновления практически всех своих устройств.

Начиная с осени 2022 года у Apple ожидается один из наиболее амбициозных периодов выпуска новинок. Помимо очевидных айфонов, компания из Купертино готовит массовые обновления практически всех своих устройств

Подробностями делится редактор издания Bloomberg и инсайдер Марк Гурман.

О некоторых новшествах iPhone 14 мы уже рассказывали ранее. По свежим инсайдам, в Pro-версии будущей линейки айфонов появится поддержка Always-On Display – время, уведомления, дата и другая системная информация будет отображена на выключенном экране, как сейчас это происходит в Apple Watch.

Среди дополнительных "фишек" iPhone 14 Pro:

улучшенная фронтальная камера,

новая основная камера с 48-МП сенсором,

более производительный процессор A16,

уменьшенный вырез системы Face ID.

А вот обычные модели и далее будут оснащены тем же чипом A15, что и прошлогодний iPhone 13. Ожидается, что 14-й модельный ряд смартфон от Apple будет представлен и выпущен в сентябре.

"Умные" часы

Линейка Apple Watch Series 8, которая выйдет этой осенью, будет включать 3 модели – "бюджетную", стандартную и защищенный вариант для любителей экстремальных видов спорта.

При этом, как сообщают источники, новые Apple Watch обзаведутся чипсетом S8, который функционально практически не отличается от S7 и S6.

Будущая линейка планшетов

Осенью также можно ожидать релиза новых iPad Pro на M2 вместе с базовыми iPad 10-го поколения. Последний получит систему-на-чипе Apple A14 и USB Type-C.

Также известно, что на протяжении следующих двух лет Apple намерена выпустить более крупные модели iPad с 14- или 15-дюймовым дисплеем.

Гарнитура смешанной реальности

Ее выход запланирован на начало следующего года. По свежим данным, новинка получит флагманский чипсет Apple M2, сможет работать как с дополненной (AR), так и виртуальной реальностями (VR), а также обзаведется 16 ГБ оперативной памяти.

Ранее сообщалось, что для создания контента Apple привлекла голливудских режиссеров, в том числе Джона Фабро.

Какие еще новинки готовит Apple:

новую версия "умной" колонки HomePod с чипом S8, что и в Apple Watch;

обновленную приставку Apple ТВ, которую оснастят системой-на-чипе Apple A14 и дополнительным гигабайтом оперативной памяти;

несколько Mac с чипсетами M2 и даже M3;

беспроводные наушники AirPods Pro.

Напомним, ранее в этом месяца Apple анонсировала iOS 16, которая станет доступна для владельцев iPhone уже этой осенью. Она предложит ряд улучшенных функций, в том числе экран блокировки с новыми виджетами и "живые" оповещения.

Но если вам не терпится опробовать нововведения уже сейчас, вы можете взять на себя ношу бета-тестера. УНИАН подробно расписал, как опробовать новую систему в деле раньше остальных.

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