Команда Михайлюка смогла сделать феерический камбэк.

Команда НБА "Оклахома-Сити", цвета которой защищает украинец Святослав Михайлюк, смогла "закамбечить" в матче против серьезного оппонента - "Торонто Рэпторс" - 113:106.

Хозяева большую часть матча уступали, но в последней четверти смогли переломить ход игры и одержать волевую победу.

Спасителем для "Оклахомы" стал Михайлюк, внесший существенный вклад в успех коллектива. Украинец начал матч с самого начала и провел на паркете больше всех в команде - 36 минут. Святослав забросил 22 очка (9-14 с игры, 4-8 трехочковые) и стал самым результативным игроком "Оклахомы". Таким образом, украинец обновил свое предыдущее достижение и провел самый продуктивный поединок в сезоне. Вдобавок, Михайлюк выполнил 9 подборов - это его рекорд карьеры в НБА.

Вашему вниманию видеообзор матча.

Святослав Михайлюк: карьера в НБА

Михайлюк выступает в НБА с 2018 года. Он был выбран на драфте командой "Лос-Анджелес Лейкерс", но в феврале 2019-го перешел в "Детройт", а в марте 2021-го присоединился к "Оклахомы".

За первые 140 матчей в НБА он набирал в среднем 6,7 очка, делал 1,6 подбора и 1,5 передачи за 17,3 минуты.

В прошлом сезоне Михайлюк был выбран для участия в матче Восходящих звезд НБА-2020".

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Автор: Будрин Артем