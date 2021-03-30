Святослав Михайлюк впервые вышел в стартовом составе "Оклахомы".

Украинец Святослав Михайлюк провел свой самый результативный матч в составе "Оклахомы".

Читайте также35 очков на двоих: украинские баскетболисты зажгли в матчах НБА (видео)В матче против "Далласа" Михайлюк провел на паркете 27 минут 16 секунд и сумел набрать за это время 16 очков. Также в его активе 1 передача и 3 подбора.

По набранным очкам Михайлюк стал вторым лучшим игроком своей команды.

Стоит отметить, что украинец впервые вышел в стартовом составе "Оклахомы".

Его команда в итоге проиграла со счетом 106:127.

По ходу игры Михайлюк отметился эффектным слэм-данком.

Официальный YouTube-канал "Оклахомы" опубликовал видеообзор матча.

Еще один украинец Алексей Лень набрал 7 очков в составе "Вашингтона" в матче против "Индианы".

Святослав Михайлюк: карьера в НБА

Михайлюк выступает в НБА с 2018 года. Он был выбран на драфте командой "Лос-Анджелес Лейкерс", но в феврале 2019-го перешел в "Детройт", а в марте 2021-го присоединился к "Оклахоме".

Всего он провел в НБА 140 матчей, набирая в среднем 6,7 очка, делая 1,6 подбора и 1,5 передачи за 17,3 минуты.

В прошлом сезоне Михайлюк был выбран для участия в матче "Восходящих звезд НБА-2020".

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Автор: Антон Дударь