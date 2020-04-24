Теннисный турнир Ролан Гаррос перенесли из-за коронавируса

Ролан Гаррос перенесли на средину осени из-за пандемии коронавируса.

Начало Открытого чемпионата Франции по теннису Ролан Гаррос будет отложен на одну неделю.

Как сообщает издание Le Parisien, изначально соревнования должны были пройти с 25 мая по 7 июня.

Но из-за пандемии коронавируса в марте организаторы решили перенести турнир на осень, на период с 20 сентября по 4 октября.

Однако, теперь стало известно, что турнир перенесен еще на одну неделю и теперь он начнется 27 сентября.

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Это произошло после консультаций организаторов Ролан Гарроса с Ассоциацией теннисистов-профессионалов и Женской теннисной ассоциацией.

Отмечается, что перенос турнира на период с 27 сентября по 11 октября даст теннисистам возможность восстановиться после Открытого чемпионата США, который запланирован на период с 31 августа по 13 сентября.

Ранее УНИАН сообщал, что турнир серии "Большого шлема" Уимблдон в 2020 году не состоится из-за пандемии коронавируса.