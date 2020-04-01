Впервые со времен Второй мировой войны: Уимблдон отменен из-за пандемии коронавируса

Турнир должен был пройти в конце июня - первой половине июля.

Турнир серии "Большого шлема" Уимблдон в этом году не состоится из-за пандемии коронавируса.

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Об этом сообщается на официальном сайте соревнований.

Организаторы решили не рассматривать вопрос переноса на более поздний срок.

Первенство было запланировано в Великобритании с 29 июня по 12 июля. Таким образом, защиту титулов не смогут провести серб Новак Джокович у мужчин и румынка Симона Халеп у женщин.

Следующий Уимблдон пройдет уже в 2021-м году 28 июня - 11 июля. Это будет 134-й розыгрыш турнира. Всем болельщикам, которые купили билеты на матчи в этом году, будут возвращаться деньги. Также у фанатов останется возможность получить места на те же игры, но на следующий год.

Уимблдонский турнир был отменен впервые за 75 лет. Тогда соревнования не состоялись из-за Второй мировой войны.

Напомним, из-за пандемии СOVID-19 в Европе остановлены практически все спортивные соревнования, в том числе и теннисные турниры.

По состоянию на 1 апреля зарегистрировано уже более 859 тысяч случаев заражения, а также более 42 тысяч летальных исходов.

УНИАН ранее сообщал о том, что первый профессиональный теннисист заразился коронавирусом.