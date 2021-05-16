Вертолет с Коби Брайантом, его дочерью и другими пассажирами потерпел крушение более года назад.

16 мая в американском Анкасвилле (штат Коннектикут) прошла церемония внесения в Зал славы баскетбола выдающихся личностей. Среди них был и знаменитый Коби Брайант.

На торжественном мероприятии вдова спортсмена Ванесса произнесла трогательную речь, чем вызвала слезы у ценителей баскетбола.

"Поздравляю, дорогой. Твой тяжелый труд и самопожертвование оправдали себя. Я рада, что ты сделал ставку на себя, трудяга. У тебя получилось. Теперь ты в Зале славы. Ты - настоящий чемпион. Ты не просто MVP, ты - великий на все времена. Я так тобой горжусь. Я всегда буду тебя любить. Коби Бин Брайант", - с отчаянием произнесла Ванесса.

"You did it. You're in the Hall of Fame now. You're a true champ. You're not just an MVP. You're an all-time great. I'm so proud of you. I love you forever and always. Kobe Bean Bryant."



- Vanessa Bryant



(via @TSN_Sports)pic.twitter.com/u7lvaa6BTw — Bleacher Report (@BleacherReport) May 16, 2021

В Зал славы вместе с Брайантом попали чемпионы НБА Тим Данкан и Кевин Гарнетт, чемпионка женской НБА Тамика Кетчингс, тренеры Руди Томьянович, Ким Малки, Барбара Стивенс, Эдди Саттон.

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Смерть Коби Брайанта: главное

Легендарный баскетболист, проведший всю карьеру в составе "Лос-Анджелес Лейкерс", погиб 26 января 2020 года. Ему был 41 год.

Вместе с Брайантом на борту вертолета находились еще восемь человек: его 13-летняя дочь Джианна, еще шесть пассажиров и пилот. Они летели на юниорский баскетбольный матч.

В феврале 2020 года эксперты опубликовали первый отчет по авиакатастрофе.

Церемония прощания с Брайантом прошла 24 февраля.

Национальный совет США по безопасности на транспорте (NTSB) назвал причину крушения вертолета.

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Автор: Артем Будрин