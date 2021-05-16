Коби Брайант / фото REUTERS

16 мая в американском Анкасвилле (штат Коннектикут) прошла церемония внесения в Зал славы баскетбола выдающихся личностей. Среди них был и знаменитый Коби Брайант.

На торжественном мероприятии вдова спортсмена Ванесса произнесла трогательную речь, чем вызвала слезы у ценителей баскетбола.

"Поздравляю, дорогой. Твой тяжелый труд и самопожертвование оправдали себя. Я рада, что ты сделал ставку на себя, трудяга. У тебя получилось. Теперь ты в Зале славы. Ты - настоящий чемпион. Ты не просто MVP, ты - великий на все времена. Я так тобой горжусь. Я всегда буду тебя любить. Коби Бин Брайант", - с отчаянием произнесла Ванесса.

В Зал славы вместе с Брайантом попали чемпионы НБА Тим Данкан и Кевин Гарнетт, чемпионка женской НБА Тамика Кетчингс, тренеры Руди Томьянович, Ким Малки, Барбара Стивенс, Эдди Саттон.

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Автор: Артем Будрин