В последний момент: Cвитолина решила выступить на US Open

Украинская теннисистка успела подать заявку на участие в турнире.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина сыграет на турнире "Большого шлема" US Open.

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Об этом сообщил Telegram-канал Just Tennis.

Украинка ранее планировала вернуться на корт на турнире в Мадриде и отказаться от US Open, но допускала, что может изменить свои планы.

3 августа был последний день подачи заявок на Открытый чемпионат США и украинка все-таки появилась в списке участниц турнира.

Стоит отметить, что у всех участников в условиях коронавируса остается возможность отказаться от выступления на турнире уже после дедлайна, не получив никаких штрафов за этот шаг.

US Open в этом году стартует 31 августа. Турнир пройдет без зрителей.

УНИАН ранее сообщал о том, что первая ракетка мира пропустит US Open из-за боязни коронавируса.

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