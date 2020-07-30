Первая ракетка мира пропустит US Open из-за боязни коронавируса

Эшли Барти пропустит сразу два турнира в США.

Первая ракетка мира Эшли Барти объявила, что не сыграет на турнире "Большого шлема" US Open из-за опасений заразиться коронавирусом.

Кроме одного из главных теннисных турниров, Барти также не сыграет на турнире в Цинциннати.

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"Мы с командой решили, что в этом году не поедем в США на Western & Southern Open и на US Open. Мне нравятся оба турнира, поэтому решение было непростым, но по-прежнему существуют серьезные риски, связанные с коронавирусом, и мне неудобно ставить себя и свою команду в такое положение", - приводит слова Барти heraldsun.com.au.

US Open в этом году стартует 31 августа. Турнир пройдет без зрителей.

Напомним, Барти становилась победительницей US Open в 2018 году.

Как сообщал УНИАН, украинская теннисистка Элина Свитолина также заявляла, что может отказаться от выступления на US Open.

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