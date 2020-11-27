Сборная Украины по художественной гимнастике завоевала золотые медали на домашнем чемпионате Европы, который стартовал в Киеве 26 ноября.
Об этом сообщается на официальной странице Федерации художественной гимнастики Украины в Facebook.
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27 ноября сборная Украины выиграла золото в командном первенстве (по сумме баллов в групповых выступлениях и у юниорок).
Украинскую команду представляли Анастасия Возняк, Валерия Юзвяк, Мария Высочанская, Мариола Бондарчук, Диана Баева (групповые выступления) и Полина Карика, Карина Сидорак и Мелания Тур (юниорки).
Украина набрала 237,150 балла. Второй стала сборная Израиля (236,900), а третье место у команды Азербайджана (226,175).
Также украинские гимнастки заняли третье место в групповом многоборье.
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