В чемпионате Аргентины по женскому баскетболу между клубами "Рокамора" и "Велес Сарсфилд" состоялась редкая сцена для профессионального спорта.
В трансляцию матча попал эпизод, как защитница "Рокаморы" Антонелла Гонсалес, сидя на скамейке запасных, кормила своего 11-месячного младенца молоком из груди.
Сама женщина после поединка сказала, что и подумать не могла, какой резонанс вызовет эта физиологическая процедура. Она подчеркнула, что ее пример может помочь другим женщинам, которые сомневаются стоит ли после родов возвращаться в профессиональный спорт.
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