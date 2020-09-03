Александр Доскальчук отстранен на длительный период.

Украинский боец ММА Александр Доскальчук дисквалифицирован на 14 месяцев.

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Об этом сообщает ufc.usada.org.

Украинский боец попался на допинге. Проба, взятая у Доскальчука 6 июня этого года, показала наличие в организме запрещенного препарата.

В анализах Доскальчука обнаружили метаболиты местеролона.

Отстранение украинца будет действовать до 6 августа 2021 года. Доскальчук не стал оспаривать свое наказание.

Отметим, что Доскальчук провел в смешанных единоборствах 11 боев, в которых одержал десять побед при одном поражении. В июле он должен был дебютировать в UFC, однако снялся с турнира.

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Автор: Антон Дударь