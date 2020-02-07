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Выиграли группу: украинские теннисистки одержали вторую победу в Кубке Федерации

20:31, 07 февраля 2020
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Элина Свитолина выиграла свой матч в трех сетах / фото: Федерация тенниса Украины

Женская сборная Украины обыграла сборную Хорватии во втором туре группового этапа Кубка Федерации в Первой группе Евро-Африканской зоны.

В этом матче решалась судьба первого места в группе.

Украинские теннисистки одержали досрочную победу в матчевой встрече. Даяна Ястремская и Элина Свитолина обыграли своих соперниц. Таким образом, парная встреча уже не повлияет на итоговый результат.

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В первом матче дня Ястремская в двух сетах обыграла Лею Бошкович - 6:4, 6:4.

Свитолина играла против Яны Фетт и одержала победу в трех партиях - 6:3, 3:6, 6:1.

Таким образом, украинская сборная вышла в раунд плей-офф с первого места в группе. Соперницей Украины по плей-офф будет команда Эстонии. Эта матчевая встреча пройдет 8 февраля.

Как сообщал УНИАН, ранее сборная Украины обыграла сборную Болгарии.

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