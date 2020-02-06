Свитолина и Ястремская принесли Украине досрочную победу над Болгарией в Кубке Федерации
Женская сборная Украины по теннису с победы стартовала на Кубке Федерации в Таллине.
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Украинки в рамках Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федерации встречались с Болгарией и оформили досрочную победу - 2:0.
В первом одиночном поединке Даяна Ястремская разгромила Изабеллу Шиникову, отдав сопернице всего три сета - 6:2, 6:1.
Во второй игре лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина встречалась с Викторией Томовой и принесла команде решающее очко - 7:6, 6:3. В первом сете на тай-брейке украинка уступала 0:5, но сумела совершить камбэк.
Таким образом, парная встреча, на которую были заявлены Леся Цуренко и Катарина Завацкая, уже не имеет значения для итогового результата.
Следующий матч в группе A Украина проведет против Хорватии 7 февраля. При этом обе команды уже гарантировали себе выход в стыковые матчи за право сыграть в квалификационном турнире, из которого можно попасть в финальную часть Кубка Федерации.
УНИАН ранее сообщал о том, что украинские теннисистки покрасовались в вечерних нарядах перед матчами Кубка Федерации.