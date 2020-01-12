Кубок Дэвиса: определилось место проведения домашнего матча сборной Украины

Украинские теннисисты сыграют в Запорожье.

Cледующий матч сборной Украины в Кубке Дэвиса пройдет в Запорожье.

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Об этом сообщил портал "Большой теннис Украины".

Противостояние со сборной Тайваня в рамках плей-офф Первой Мировой группы пройдет в городском Дворце спорта "Юность" 6 и 7 марта.

Команда Андрея Медведева прошлый матч проводила в сентябре прошлого года, когда в рамках Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса уступила Венгрии.

Все победители мартовских игр плей-офф, в том числе и сильнейший в паре Украина - Тайвань, в сентябре будут бороться за выход в квалификацию розыгрыша Davis Cup Finals-2021. Их соперниками станут те, кто проиграет в отборе в финальную часть сезона текущего года.

Действующим победителем Кубка Дэвиса является сборная Испании.

УНИАН ранее сообщал о том, что украинская теннисистка не смогла выйти в полуфинал турнира в Китае.