Украинская теннисистка не смогла выйти в полуфинал турнира в Китае

Катерина Бондаренко уступила сопернице в двух сетах.

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко завершила борьбу на турнире WTA Shenzhen Open в китайском Шэньчжэне с призовым фондом 775 тысяч долларов.

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В четвертьфинале украинца встречалась с чешкой Кристиной Плишковой и потерпела поражение в двух сетах - 4:6, 4:6.

Матч продолжался 1 час и 12 минут. В активе Бондаренко единственный брейкпоинт, тогда как Катерина уступила три гейма на своей подаче, а у Плишковой было 13 брейкпоинтов.

Для украинки это был первый четвертьфинал на уровне турниров WTA International с 2017 года.

Cтоит отметить, что еще в первом круге первенство в Китае покинула украинка Леся Цуренко, которая уступила бельгийке Элизе Мертенс - 3:6, 3:6.

УНИАН ранее сообщал о том, что украинка пробилась в полуфинал турнира в Австралии.