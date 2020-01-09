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Украинская теннисистка не смогла выйти в полуфинал турнира в Китае

14:11, 09 января 2020
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Бондаренко покинула турнир / фото: wtatennis.com

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко завершила борьбу на турнире WTA Shenzhen Open в китайском Шэньчжэне с призовым фондом 775 тысяч долларов.

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В четвертьфинале украинца встречалась с чешкой Кристиной Плишковой и потерпела поражение в двух сетах - 4:6, 4:6. 

Матч продолжался 1 час и 12 минут. В активе Бондаренко единственный брейкпоинт, тогда как Катерина уступила три гейма на своей подаче, а у Плишковой было 13 брейкпоинтов.

Для украинки это был первый четвертьфинал на уровне турниров WTA International с 2017 года. 

Cтоит отметить, что еще в первом круге первенство в Китае покинула украинка Леся Цуренко, которая уступила бельгийке Элизе Мертенс - 3:6, 3:6.

УНИАН ранее сообщал о том, что украинка пробилась в полуфинал турнира в Австралии.

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Теги: #Катерина Бондаренко