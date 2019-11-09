цей матеріал доступний українською

Экс-чемпион мира по боксу Фьюри начал подготовку к дебюту в MMA (видео)

22:01, 09 ноября 2019
Другое
156 0
Фьюри поработал в октагоне / фото: boxingnewsonline.net

Видео первой тренировки британца в октагоне опубликовал Twitter-аккаунт MTK Global.

Фьюри намерен дебютировать в MMA уже до конца года.

Стоит отметить, что Фьюри не завершил свою боксерскую карьеру. Бывший соперник Владимира Кличко намерен вернуться на ринг в феврале следующего года в реванше против чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера.

УНИАН ранее сообщал о том, что Тайсон Фьюри дебютировал в реслинге.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Тайсон Фьюри