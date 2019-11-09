Экс-чемпион мира по боксу Фьюри начал подготовку к дебюту в MMA (видео)
22:01, 09 ноября 2019Другое
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Британский боксер ранее заявил о планах выйти в октагон.
Фьюри поработал в октагоне / фото: boxingnewsonline.net
Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (29-0-1, 20 КО) начал подготовку к дебюту в смешанных единоборствах (MMA).
Видео первой тренировки британца в октагоне опубликовал Twitter-аккаунт MTK Global.
Фьюри намерен дебютировать в MMA уже до конца года.
FURY & TILL 🔥— MTK Global 🌍 (@MTKGlobal) 9 ноября 2019 г.
Heavyweight king @Tyson_Fury has spent the day working on his MMA skills with @UFC superstar @DarrenTill2.
Two fantastic fighters training together. 🏆#TeamMTKGlobal#TysonFury#DarrenTillpic.twitter.com/icx6MUZPLK
Стоит отметить, что Фьюри не завершил свою боксерскую карьеру. Бывший соперник Владимира Кличко намерен вернуться на ринг в феврале следующего года в реванше против чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера.
УНИАН ранее сообщал о том, что Тайсон Фьюри дебютировал в реслинге.
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