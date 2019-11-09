Экс-чемпион мира по боксу Фьюри начал подготовку к дебюту в MMA (видео)

Британский боксер ранее заявил о планах выйти в октагон.

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (29-0-1, 20 КО) начал подготовку к дебюту в смешанных единоборствах (MMA).

Видео первой тренировки британца в октагоне опубликовал Twitter-аккаунт MTK Global.

Фьюри намерен дебютировать в MMA уже до конца года.

Стоит отметить, что Фьюри не завершил свою боксерскую карьеру. Бывший соперник Владимира Кличко намерен вернуться на ринг в феврале следующего года в реванше против чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера.

УНИАН ранее сообщал о том, что Тайсон Фьюри дебютировал в реслинге.