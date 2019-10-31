Шоу от обидчика Кличко: экс-чемпион мира Фьюри дебютировал в реслинге (фото, видео)

Британский боксер одержал победу.

31 октября в Саудовской Аравии состоялся турнир по реслингу WWE под названием Crown Jewel, главным событием которого стал выход на ринг бывшего чемпиона мира по боксу Тайсона Фьюри.

Соперником боксера стал Брон Строумен. Фьюри вышел к рингу в традиционном для местной публики наряде, после чего ввязался в драку и сумел победить ударом в челюсть. Судья успел зафиксировать победу британца.

По информации СМИ, видеть Фьюри в ринге хотели представители Саудовской Аравии, которые заплатили звезде бокса 15 миллионов долларов.

Стоит отметить, что Фьюри не завершил свою боксерскую карьеру. Бывший соперник Владимира Кличко намерен вернуться на ринг в феврале следующего года в реванше против чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера.

УНИАН ранее сообщал, что Фьюри встретился с Усиком перед боем Гвоздика.