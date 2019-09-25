Бубка переизбран вице-президентом Международной федерации легкой атлетики

Украинец набрал наибольшее количество голосов.

Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Сергей Бубка переизбран на пост вице-президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

Об этом сообщил портал Insidethegames.

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В Дохе проходит очередной Конгресс IAAF, на котором и было принято данное решение - украинец получил 139 голосов, что является первым результатом среди одиннадцати претендентов на четыре должности вице-президентов. Таким образом, Бубка будет занимать свою должность еще четыре года.

На новый срок президентом IAAF переизбран британец Себастьян Коу, который набрал 203 голоса.

Бубка стал вице-президентом организации еще в 2007 году, а с 2015 года он исполнял обязанности первого вице-президента организации.

УНИАН ранее сообщал, что Бубка отверг обвинения экс-губернатора Рио-де-Жанейро в коррупции.