Известная украинская теннисистка засветилась в рекламе итальянского бренда (видео)

Леся Цуренко снялась для рекламы оливкового масла.

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко снялась в рекламе оливкового масла Colavita, спонсора канала Tennis channel.

Украинка вместе с итальянским теннисистом Маттео Берреттини стала главной героиней ролика и провела тренировку под присмотром строгого наставника:

Как сообщал УНИАН, Цуренко проиграла в Штутгарте свой первый матч после перерыва в выступлениях.