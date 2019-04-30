Известная украинская теннисистка засветилась в рекламе итальянского бренда (видео)
12:58, 30 апреля 2019Другое
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Леся Цуренко снялась для рекламы оливкового масла.
Леся Цуренко / j48tennis.net
Вторая ракетка Украины Леся Цуренко снялась в рекламе оливкового масла Colavita, спонсора канала Tennis channel.
Украинка вместе с итальянским теннисистом Маттео Берреттини стала главной героиней ролика и провела тренировку под присмотром строгого наставника:
Как сообщал УНИАН, Цуренко проиграла в Штутгарте свой первый матч после перерыва в выступлениях.
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