Цуренко проиграла в Штутгарте свой первый матч после перерыва в выступлениях

Украинка уступила немке Лауре Зигемунд в первом круге соревнований.

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко потерпела поражение в стартовом матче на турнире серии WTA Premier в немецком Штутгарте с призовым фондом 886 тысяч долларов.

Соперницей украинской теннисистки была бывшая чемпионка соревнований немка Лаура Зигемунд. Спортсменки провели на корте 1 час и 7 минут. Цуренко за весь матч не удалось заработать ни одного брейкпоинта, а Зигемунд реализовала 4 шанса на брейк.

Штутгарт. Первый круг

Леся Цуренко (Украина) - Лаура Зигемунд (Германия, WC) 2-6, 2-6

Для Леси Цуренко это был первый поединок на грунте в этом сезоне. Украинка не выступала в турнирах почти 1,5 месяца. В последний раз Цуренко выходила на корты WTA на харде в Индиан-Уэллсе.