Украинские гимнастки завоевали 7 медалей в финалах Кубка Дерюгиной
Сегодня в Киеве завершился ХХIV турнир по художественной гимнастике серии Гран-При «Кубок Дерюгиной». Украинская сборная показала себя более чем достойно, выиграв множество медалей разного достоинства, сообщает официальный сайт ФГУ.
Финал Гран-При стал медальным прорывом для нашей сборной: украинские групповички, показав высший класс как в упражнении с 5 мячами (24.800 баллови), так и с 3 обручами и 2 парами булав (23.850), не оставили соперникам ни единого шанса – оба золота ушли в копилку dream team.
Влада Никольченко завоевала золото с обручем (20.900), серебро с мячом (19.200) и бронзу с лентой (17.700). Ева Мелещук стала вице-чемпионкой Гран-При «Кубок Дерюгиной» с лентой (18.200), остановилась в шаге от пьедестала в финале с обручем (18.500) и заняла 5-е место с мячом (18.600). Кристина Пограничная завоевала серебро в упражнении с булавами (19.650).
Как сообщал УНИАН, в субботу украинская гимнастка Влада Никольченко выиграла Кубок Дерюгиной в многоборье.
Кубок Дерюгиной. 17 марта
ФИНАЛ С ОБРУЧЕМ.
1. Влада НИКОЛЬЧЕНКО (Украина) 20,900
2. Екатерина Селезнева (Россия) 20,750
3. Катрин Тасева (Болгария) 19,850
ФИНАЛ С МЯЧОМ.
1. Екатерина Селезнева (Россия) 21,050
2. Влада НИКОЛЬЧЕНКО (Украина) 19,200
3. Анастасия Гузенкова (Россия) 19,200
ФИНАЛ С БУЛАВАМИ.
1. Саломе Пажава (Грузия) 19,700
2. Кристина ПОГРАНИЧНАЯ (Украина) 19,650
3. Дарья Трубникова (Россия) 19,600
ФИНАЛ С ЛЕНТОЙ.
1. Катрин Тасева (Болгария) 18,250
2. Ева МЕЛЕЩУК (Украина) 18,200
3. Влада НИКОЛЬЧЕНКО (Украина) 17,700