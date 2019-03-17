Украинские гимнастки завоевали 7 медалей в финалах Кубка Дерюгиной

Украинская сборная показала себя более чем достойно, выиграв множество наград на легендарном турнире в столице Украины.

Сегодня в Киеве завершился ХХIV турнир по художественной гимнастике серии Гран-При «Кубок Дерюгиной». Украинская сборная показала себя более чем достойно, выиграв множество медалей разного достоинства, сообщает официальный сайт ФГУ.

Финал Гран-При стал медальным прорывом для нашей сборной: украинские групповички, показав высший класс как в упражнении с 5 мячами (24.800 баллови), так и с 3 обручами и 2 парами булав (23.850), не оставили соперникам ни единого шанса – оба золота ушли в копилку dream team.

Влада Никольченко завоевала золото с обручем (20.900), серебро с мячом (19.200) и бронзу с лентой (17.700). Ева Мелещук стала вице-чемпионкой Гран-При «Кубок Дерюгиной» с лентой (18.200), остановилась в шаге от пьедестала в финале с обручем (18.500) и заняла 5-е место с мячом (18.600). Кристина Пограничная завоевала серебро в упражнении с булавами (19.650).

Как сообщал УНИАН, в субботу украинская гимнастка Влада Никольченко выиграла Кубок Дерюгиной в многоборье.

Кубок Дерюгиной. 17 марта

ФИНАЛ С ОБРУЧЕМ.

1. Влада НИКОЛЬЧЕНКО (Украина) 20,900

2. Екатерина Селезнева (Россия) 20,750

3. Катрин Тасева (Болгария) 19,850

ФИНАЛ С МЯЧОМ.

1. Екатерина Селезнева (Россия) 21,050

2. Влада НИКОЛЬЧЕНКО (Украина) 19,200

3. Анастасия Гузенкова (Россия) 19,200

ФИНАЛ С БУЛАВАМИ.

1. Саломе Пажава (Грузия) 19,700

2. Кристина ПОГРАНИЧНАЯ (Украина) 19,650

3. Дарья Трубникова (Россия) 19,600

ФИНАЛ С ЛЕНТОЙ.

1. Катрин Тасева (Болгария) 18,250

2. Ева МЕЛЕЩУК (Украина) 18,200

3. Влада НИКОЛЬЧЕНКО (Украина) 17,700