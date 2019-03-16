Украинская гимнастка Никольченко выиграла Кубок Дерюгиной в многоборье
23:49, 16 марта 2019Другое
33 0
Результат украинки составил 77.950 балла.
Влада Никольченко выиграла упражнение с лентой в многоборье Кубка Дерюгиной / ukraine-rg.com.ua
В киевском Дворце спорта завершился турнир в многоборье гимнастического Кубка Дерюгиной, который выиграла украинка Влада Никольченко.
Результат победительницы составил 77.950 балла, сообщает официальный сайт соревнования.
Лучший результат украинка показала в выступлении с обручем - 21.250 балла и первое место, а также в упражнении с лентой - 20,350 и то же первое место.
В упражнении с мячом Никольченко заняла 3-е место - 19.550 балла, а вот в упражнении с булавами выступила неудачно - 16.800 (13-е место).
Призерами соревнований в многоборье стали Катрин Тасева из Болгарии и Екатерина Селезнева из России.
Завтра будут разыграны медали серии Гран-при - финалы в отдельных видах программы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter