Донбасс впервые обыграл Днепр в чемпионате УХЛ и сократил отставание от лидера

Донетчане теперь делят 2-3 места с "Кременчугом".

В Херсоне на арене «Фаворит» завершился матч регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги, в котором хоккеисты местного клуба «Днепр» принимали донецкий «Донбасс».

Поединок завершился минимальной победой "Донбасса" - 1:0. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Несмотря на мощный первый период в исполнении обеих команд, счет в первые 20 минут не был открыт.

Однако уже на старте второго периода массированная атака донетчан закончилась результативно: Александр Костиков с передачи Кирилла Жовнира отправил шайбу в пустой угол ворот. 0:1.

В дальнейшем на площадке велась равная игра с небольшим преимуществом "Днепра", который имел возможности сравнять счет, однако "Донбасс" спасали надежные действия голкипера Богдана Дьяченко.

В результате "Донбасс" одержал первую победу в чемпионате над херсонским клубом. Этот успех позволил команде Сергея Витера сравняться с "Кременчуком" в турнирной таблице с 62 очками. Лидирует "Днепр", у которого 67 баллов.