Не Роналду и не Месси: определился обладатель Золотой бутсы

Награду лучшему бомбардиру европейских чемпионатов завоевал форвард "Лацио".

Итальянский нападающий "Лацио" Чиро Иммобиле стал обладателем "Золотой бутсы" по итогам сезона 2019-2020.

Иммобиле завоевал приз лучшему бомбардиру европейских чемпионатов, забив 35 голов в Серии А.

Форвард еще может увеличить свой результат, если забьет в матче последнего тура против "Наполи".

Читайте такжеВпервые в истории: вручение Золотого мяча-2020 не состоится

Теоретические шансы обойти Иммобиле имел только Криштиану Роналду, на счету которого 31 гол в чемпионате Италии за "Ювентус", однако он не попал в заявку на матч заключительного тура против "Ромы".

Иммобиле в этом сезоне обошел форварда "Баварии" Роберта Левандовски, на счету которого 34 гола в Бундеслиге.

Отметим, что в предыдущие десять лет обладателями "Золотой бутсы" становились только три футболиста: Лионель Месси, Криштиану Роналду и Луис Суарес.

По количеству наград в истории лидирует Месси, который шесть раз становился лучшим бомбардиром Европы. У Роналду - 4 титула.

Ранее УНИАН сообщал о том, что Роналду повторил достижение Месси.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram