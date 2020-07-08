Роналду повторил уникальное бомбардирское достижение Месси
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду повторил уникальное достижение лидера "Барселоны" Лионеля Месси.
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Об этом сообщает Opta.
В поединке 31-го тура итальянской Серии А португалец отличился голом в воротах "Милана" (2:4). Этот результативный удар стал для ветерана "Юве" 26-м в текущем сезоне.
Роналду в десятый раз забил 25 или больше голов за один чемпионат, начиная с сезона-2007/08.
До лидера "Юве" за этот отрезок времени аналогичного показателя удалось добиться только Лионелю Месси среди всех представителей топ-5 европейских чемпионатов за последние 12 лет.
Всего за 20 лет карьеры Криштиану Роналду провел 1007 матчей, в которых забил 730 голов и отдал 259 результативных передач.
УНИАН ранее сообщал о том, что Роналду стал первым игроком-миллиардером в истории футбола.
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