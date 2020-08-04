Африканский футболист украинского клуба забил два гола и получил от партнеров банан (фото)
15:17, 04 августа 2020Футбол
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Йохана Мкомола получил провокационный презент от одноклубников.
Мкомола помог Ингульцу разгромить соперника / фото facebook.com/fcIngulets
Нападающий "Ингульца" Йохана Мкомола в матче Первой лиги против "Кремня" оформил дубль и помог своей команде одержать победу со счетом 3:0, после чего получил от партнеров символический подарок.
Об этом сообщает Sport.ua.
После окончания поединка команда праздновала победу и поздравила танзанийца с двумя забитыми голами. 20-летний форвард получил банан под выкрики "Нет расизму".
фото sport.ua
фото sport.ua
Стоит отметить, что после 28 туров "Ингулец" возглавляет турнирную таблицу Первой лиги и близок к тому, чтобы выйти в УПЛ.
УНИАН ранее сообщал о том, что звездный футболист "Манчестер Юнайтед" выстриг на голове кулак в поддержку борьбы с расизмом.
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