Африканский футболист украинского клуба забил два гола и получил от партнеров банан (фото)

Йохана Мкомола получил провокационный презент от одноклубников.

Нападающий "Ингульца" Йохана Мкомола в матче Первой лиги против "Кремня" оформил дубль и помог своей команде одержать победу со счетом 3:0, после чего получил от партнеров символический подарок.

Об этом сообщает Sport.ua.

После окончания поединка команда праздновала победу и поздравила танзанийца с двумя забитыми голами. 20-летний форвард получил банан под выкрики "Нет расизму".

Стоит отметить, что после 28 туров "Ингулец" возглавляет турнирную таблицу Первой лиги и близок к тому, чтобы выйти в УПЛ.

УНИАН ранее сообщал о том, что звездный футболист "Манчестер Юнайтед" выстриг на голове кулак в поддержку борьбы с расизмом.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram